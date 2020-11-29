Darth Vader’in vücut bulduğu İngiliz aktör David Prowse, öbür tarafa geçti

Yazan:
Alaturka Online
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Yıldız Savaşları film serisinin gücün karanlık yüzünü yansıtan karakteri Darth Vader’in maskeli ve kostümlü halini oynayan İngiliz aktör David Prowse’un kısa bir hastalığın ardından 85 yaşında öldüğü belirtildi.

Yıldız Savaşları’nın kült sözü “Güç seninle olsun”a atıf yapan menajeri Thomas Bowington, Prowse’un ölümünü teyit eden açıklamasında şöyle dedi:

“Güç hep onunla olsun! Pek çok canavarı oynamasıyla meşhur olmasına rağmen benim için ve kendisini tanıyan ve birlikte çalışan herkes için o bizim yaşamlarımızda bir kahramandı.”

ABD’li aktör James Earl Jones,’un seslendirdiği ve bunun için 2012’de onursal Oscar aldığı Darth Vader’in maskesinin gerisindeki yüz, siyah giyiminin altındaki vücut olan 1.98 santim boyundaki David Prowse, oyunculuğunun yanısıra vücut geliştirmeci ve halterciydi. 

Yıldız Savaşları’nın ve seride karanlık tarafa geçen Anakin Skywalker’ın Sith alemindeki kişiliği Darth Vader’in hayranları, aktörün ölüm haberi üzerine Twitter’da yaslarını paylaştı.

Prowse’un ‘efsane’ olduğundan söz eden hayranlar, ‘sinema tarihindeki en ikonik kötü adamı canlandırdığına’ dikkat çekti.

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