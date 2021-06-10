DasDas'ın ilk dijital sergisi Parallel Universe, yarın kapılarını açıyor

İSTANBUL (AA) – DasDas'ın ilk dijital sergisi Parallel Universe, Ouchhh ve Zenger iş birliğiyle sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Şu ana kadar 52'den fazla şehir ve ülkede, bilim-sanat-teknoloji ekseninde sanat yerleştirmelerini milyonlarla buluşturan ödüllü Ouchhh Stüdyo'nun eserleri, Zenger küratörlüğünde, DasDas’ta misafirleriyle buluşuyor.

Paribu'nun ana sponsorluğundaki Parallel Universe Sergisi; "Yapay Zeka Van Gogh Veri Boyama Deneyimi", "Şiirsel Yapay Zeka", "Göbeklitepe Mimari Veri" ve "Osman Hamdi Bey Eserleri"nden oluşan dört farklı eserle bu deneyimi ziyaretçilere 11 Haziran'dan itibaren DasDas'ta yaşatacak.

AA muhabirine açıklamada bulunan DasDas Sahne'nin kurucularından oyuncu Mert Fırat, serginin oluşumunun 4 yıllık bir geçmişi olduğuna değinerek, sergiyi gerçekleştirebiliyor olmaktan ötürü çok mutlu olduğunu ifade etti.

Dijital sanata gençlerin ilgili olduğunu söyleyen Fırat, "15-16 yaşındaki jenerasyon dijital sanatın zaten içerisine doğmuş kişiler. O yüzden gençlerin ilgisini çok önemsiyorum ve destekliyorum. Yaz boyunca sergiyle dolaylı bağlantıları olan yeni medya üzerine konuşma bölümleri olacak." dedi.

Zengeragency kurucu ortağı ve serginin küratörü Ali Aşkın Elibol da sarmalayan deneyim içerisinde her bir izleyicinin kendi eserini oluşturduğunu belirterek, "Sergiye katılanların kendi yorumunda bedenini kullanma hali kendi ifadesini kullanma hali ortaya çıkıyor. Eserin içerisine oturma, alanda zaman geçirme gibi kişisel tercihleri barındıran bir deneyim." diye konuştu.

Serginin yönetmeni yeni medya sanatçısı Ferdi Alıcı ise dört farklı eseri bir araya getiren bir deneyim sunduklarına dikkati çekerek, "Uzun süreli bir çalışmanın sonucu olarak yaklaşık 65 kişilik bir ekip bu projeyi hayata geçirdi. Eserlerden bir tanesini gelecek sene sinema salonlarında görecek insanlar." ifadelerini kullandı.

Ataşehir Metropol İstanbul'daki sahnesini dijital bir sergi alanına dönüştüren DasDas'ın ilk dijital sergisi, 11-12 Haziran'da ücretsiz olarak gezilebilecek. 7 yaş ve altındaki ziyaretçileri için ise sürekli ücretsiz olacak.