DASK sigortası nasıl yapılır? DASK için nereye başvurulur?

Devletin zorunlu kıldığı DASK sigortası deprem sonucu oluşan yangın, patlama ve yer kaymasının yalnızca binada meydana getirdiği hasarları karşılamaktadır. Bölgeye göre farklılık gösteren DASK sigorta primi için özellikle son dönemlerde birçok soru sorulmaktadır. Tüm konut sahiplerinin yaptırması gereken ve her yıl yenilenen DASK için nereye başvurulur sorusunun yanıtı merak ediliyor. Peki, DASK sigortası hakkında daha fazla bilgi almak ve başvurular için gerekli evrakları ve yapılacakları öğrenmek ister misiniz? İşte DASK sigortası hakkındaki detaylar…

DASK İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Zorunlu Deprem Sigortası yani DASK poliçesi yaptırmak oldukça kolay. Evinizi dolayısı ile ailenizi güvence altına almak için yapmak istediğiniz DASK sigortası için en yakın sigorta acentesine veya banka s¸ubesine giderek sigortalarını gerekli belgelerle yapabilirler. Konut ve kimlik bilgilerini beyan eden herkes DASK yaptırabiliyor.

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) resmi sitesinde https://www.dask.gov.tr/ DASK için gerekli belgeler şu şekilde belirtilmiştir.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının:

-Adı

-Adresi

-Telefonu

-Cep Telefonu

-T.C. Kimlik Numarası

-Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın:

-Açık Adresi

-Tapu Bilgileri

-İnşa Yılı

-Yapı Tarzı

-Toplam Kat Sayısı

-Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin):

-Brüt Yüzölçümü (m2)

-Kullanım Şekli

Hatırlatmak isteriz ki, Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

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