Datça açıklarında 4.1 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin derinliği 6,9 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 15.20’de meydana gelen sarsıntının, 6,9 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi. Depremin, Datça’ya uzaklığı 61,27 kilometre olarak belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0 olarak duyururken merkez üssünü Akdeniz olarak gösterdi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER