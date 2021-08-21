Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Datça’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem derinliği 5,2 kilometre olarak belirlendi. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı verilerine göre, saat 16.21’de, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem oldu. 5 kilometre derinliğinde olduğu duyurulurken Kandilli depremin şiddetini 4.3 olarak paylaşırken, merkez üssünü Akdeniz olarak gösterdi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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