Datça açıklarında iki deprem meydana geldi (Son depremler)

AFAD verilerine göre Muğla’nın Datça ilçesinin açıklarında depremler meydana geldi.

Saat 20:28’de meydana gelen depremin büyüklüğünün 3.8 ve derinliğinin 8.12 kilometre olduğu belirtildi.

İkinci deprem ise saat 23:29’da meydana geldi. Yerin 10.93 kilometre derinliğinde olan depremin büyüklüğünün 3.7 olduğu duyuruldu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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