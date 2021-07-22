Datça açıklarında korkutan deprem… Son depremler listesi

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla açıklarında meydana gelen deprem korkuttu. AFAD verilerine göre, Datça ilçesinin açıklarında saat 17:16’da yerin 6.16 kilometre derinliğinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem oldu.

KANDİLLİ: 4.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.6 ve derinliğinin de 11.7 kilometre olduğunu duyurdu.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

Depremle ilgili AFAD’dan yapılan açıklamada “Ege Denizi’nde Muğla’nın Datça ilçesi açıklarında saat 17.16’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz” denildi.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER

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