Datça Belediyesi’nden artan ziyaretçi trafiğine espirili paylaşım

Normalleşme döneminin başlamasıyla Muğla’nın Datça ilçesine yurdun dört bir yanından ve tüm dünyadan ziyaretçiler gelmeye devam ederken, Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi sayısının daha da artacağı öngörülüyor.

Datça Belediyesi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımda bu konuyu mizahi bir dille yansıttı. Yıldız Savaşları’nın iki sembol karakteri Yoda ve Chewbacca’nın motor üstünde seyahat ettiği fotoğrafı paylaşan Datça Belediyesi, “Bayram tatilinde sadece ülkemizden değil galaksinin her yanından tatile gelecek misafirlerimiz olacak” ifadelerine yer verdi.

“MAĞDUR OLMAMAK İÇİN REZERVASYON YAPIN”

Datça Belediyesi vatandaşlara da mağduriyet yaşamamaları için, “Bu yüzden tatilinizde mağdur olmamanız için lütfen rezervasyonunuzu yaptırmayı ihmal etmeyiniz” uyarısında bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları Datça Belediyesi’nin paylaşımına ilgi gösterdi ve bazı sorular yöneltti. Bir takipçinin “Belediyeye bağlı çadır kamp alanları var mıdır sorusuna Datça Belediyesi’nden “Mevcut değildir” yanıtı verildi. Bazı takipçiler de, “Bodrum doldu set kurduk yokuş başına size doğru yönlendiriyoruz sevgili Datça” şeklinde espirili yanıtlar verdi.

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