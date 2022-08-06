Dava sonuçlanmadan konut imarına açıldı… Belediye başkanı tepki gösterdi

Lüleburgaz’da Şeker Fabrikaları A.Ş’ye ait Pancar Şefliği arazisi Özeleştirme İdaresi tarafından imar planları değiştirilerek satışa çıkarıldı.

Özlem GÜVEMLİ

Kırklareli Lüleburgaz’da bulunan T.C. Şeker Fabrikaları A.Ş. mülkiyetindeki 6 bin 630 metrekarelik arsanın imar planlarında “belediye hizmet alanı” olan fonksiyonu, Özelleştirme İdaresi tarafından 2020 yılında yapılan plan değişikliği ile konut imarına açıldı.

5 katlı konut imarına açılan arazinin imar planları, 5 Nisan 2021 tarihinde “Cumhurbaşkanı Kararı” ile kesinleşti.

Lüleburgaz Belediyesi de Cumhurbaşkanlığı kararına karşı dava açtı. Dava sürerken Özelleştirme İdaresi, eski Pancar İşletme Şefliği arazisini satışa çıkardı.

Yatırımcılara yapılan duyuruda satış için son teklif verme süresi 10 Ağustos 2022 olarak açıklandı.

“RANTA KURBAN GİTMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

Satış duyurusuna tepki gösteren Lüleburgaz Belediye Başkanı Dr. Murat Gerenli, Pancar İşletme Şefliği arazisinin ranta kurban gitmemesi için sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

Lüleburgaz Belediyesi’nin tasdikli imar planlarında bölgenin “Belediye Hizmet Alanı” olarak belirlendiğini hatırlatan Gerenli “Söz konusu bölgede Yaşlı Gündüz Bakım Evi ve sosyal donatı alanlarının yer aldığı bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyorduk. Ancak Lüleburgaz’ın kalbindeki bu alan, hızlı bir karar ile 5 katlı konut alanı olarak değiştirildi. Daha da kötüsü, belediye olarak bu haksız değişikliğe karşı açtığımız davaların hukuki süreci devam ederken, adaletin vereceği karar beklenmeden halka ait alan, rant alanına dönüştürülmek isteniyor” dedi.

“YÜKLENİCİ DE DAVANIN MUHATABIDIR”

Gerenli, hukuki süreç devam ederken araziyi satın almak isteyecek yüklenicileri de uyararak “Hukuki süreç devam etmesine rağmen ihalenin gerçekleştirilmesiyle birlikte ihaleyi alan yüklenici de davanın muhatabı olacaktır” diye konuştu.

Gerenli, taşınmazın, yargı kararı beklenmeden satılmasının geri dönüşü olmayan zararlar doğuracağına vurgu yaptı.

15 AYDIR KARAR ÇIKMADI

Lüleburgaz Belediyesi’nin açtığı davada yürütmenin durdurulması talebi üzerinden 15 ay geçmesine rağmen hala karar çıkmadı.

Hukuki süreç devam ederken Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın resmi internet sitesinde “yatırımcılara duyuru” başlıklı metin ile Pancar İşletme Şefliği arazisinin satılması yönünde ilana çıkılması üzerine belediye, Danıştay’a yeniden başvurup yürütmenin durdurulması talebini yineleyerek ivedilikle değerlendirilmesini talep etti. Son başvurunun sonucu da hala bekleniyor.

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