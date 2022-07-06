Davacı ve avukatı İliç’teki keşif heyetine alınmadı

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin fay hattı üzerinde olup olmadığının tespiti için mahkeme kararı ile bugün yapılan keşfe davacılar ve avukatlar alınmadı.

Amerika ve Kanadalı Anagold Madencilik ile Çalık Holding’in ortağı olduğu Erzincan İliç ilçesindeki Çöpler Altın Madeni’nin fay hattı üzerinde olup olmadığının tespiti için mahkeme kararı ile bugün keşif yapıldı. Davacılar ve avukatlarının kabul edilmediği keşif için maden sahasına giden heyet içerisinde çevre mühendisinin bile olmadığı ileri sürüldü.

“SİYANÜR BÖLGESİNİ LALE BAHÇESİNE ÇEVİRMİŞLER”

Maden sahası içerisinde yer alan tonlarca siyanür ve diğer zehirli asitlerin depolandığı atık havuzunun deprem fay hattı üzerinde olup olmadığını, doğaya vereceği zararın tespit edileceği keşif için alınan olağanüstü güvenlik tedbirleri de dikkat çekti.

Bilirkişi heyetinin açıklanmadığı keşfe tepki gösteren davacı Sedat Cezayirlioğlu, “Kendileri çalıp, kendileri oynuyor. Çevre mühendisi olmayan bir bilirkişi heyeti keşfe gitti. Bu davayı açan benim. Türkiye’ye duyuran benim. Ben ve avukatım bile keşfe alınmıyor. Bakanlık heyeti de burada. Siyanür bölgesini lale bahçesine çevirmişler” diyerek duruma tepki gösterdi.

“BİR AY SONRA YİYECEĞİMİZ BUĞDAYI ZEHİRLİYORLAR”

Keşif heyetine dahil edilmeyen davacı avukatı İsmail Hakkı Atal ise, şirketin 10 gündür sürdürdüğü hummalı bir çalışma ile delilleri kararttığını iddia etti. Avukat Atal, şunları söyledi:

* “Bağımsız uzmanların keşif heyetinde yer alması gerektiğini belirterek, keşfin ertelenmesin talep ettik. Davacı taraf olmamıza, delil tespitini biz istememize rağmen mahkeme, bizi keşif heyetine kabul etmedi.

* Şirket avukatları ve yetkilileri kimlerden oluştuğu belli olmayan bir heyetle keşfe gittiler. Davacı yok, vekili yok. Muhtemelen boş bir alanda şirketin gösterdiği alanda keşif yaptılar.

* Ama çok kesin olarak söylüyorum; şirket, 10 gündür gece gündüz çalışarak siyanür bulaşıklarını temizledi. Buradan tonlarca siyanür Fırat Nehri’ne karıştı. Harran Ovası’nda yetişen ve bizim bir ay sonra, bir yıl sonra yiyeceğimiz buğdayı zehirliyorlar.”

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