Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Trabzon'da yaptığı konuşmada 15 Temmuz gecesi AKP'lilerin neler yaptıklarını anlattı. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci'yi hedef alan A Haber'i sert sözlerle eleştiren Davutoğlu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Davutoğlu 15 Temmuz gecesi Binali Yıldırım'ın tünelde saklandığını iddia etti. Davutoğlu 15 Temmuz'da kendisinin yaptıklarının ortada olduğunu ifade ederek "Sayın Cumhurbaşkanı'na ulaşmaya çalıştım. Cumhurbaşkanı'nın telefonunu kontrol etsinler" dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #15temmuz #ahaber #gelecekpartisi #haber #siyaset #politika #trabzon #binaliyıldırım #selimtemurci #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Davutoğlu 15 Temmuz gecesi AKP’lilerin neler yaptıklarını ilk kez anlattı! “Erdoğan’ın telefonu…”