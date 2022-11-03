Davutoğlu: Aday dışarıdan da olabilir masadan da olabilir

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Tayyip Erdoğan’ın karşısına Tayyip Erdoğan gibi biri çıkarmak için bir araya gelmedik. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız asla Tayyip Erdoğan gibi güç kullanmayacak. Aday dışarıdan da olabilir masadan da olabilir” dedi.

Mert ÖZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şanlıurfa’da yerel bir televizyon kanalının konuğu oldu.

“ALTILI MASA’DA ÇATLAK YOK”

“Millet İttifakı daha önce olan bir şeydi. Biz Millet İttifakı’na katılmadık. Yeni bir Altılı Masa oluşturduk” diyen Davutoğlu, Altılı Masa’da çatlak olmadığını belirterek, “Türkiye bir deprem yaşıyor. Bizim el ele vermemiz lazım. Anlaşırız, anlaşmayız o ayrı bir boyut… Gerilimi artıranlar var. Biz Altılı Masa’yla gerilimi düşürmek istiyoruz. Bir yıl geçti toplumda bir yumuşama oldu altılı masayla” dedi.

Altılı Masa’nın üç hedefi olduğunu vurgulayan Davutoğlu, “Bir hedefimiz de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmek. Kabinenin hepsi Mahir Ünal modeli. İtaat ediyorsan oradasın, etmiyorsan gidiyorsun. Altılı Masa’nın ikinci fonksiyonu, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine güçlendirilmiş parlamenter sistemde güçleri dengeleyen, bir kişinin eline güçleri biriktirmeyen yeni bir yapı kuracağız. Üçüncü hedefimiz, bu sisteme geçerken ‘birlikte ülkeyi yönetelim’ diyoruz. Altı lider birlikte bir yönetim modeli geliştirelim ve rekabet edelim. Büyük parti, küçük parti yok altı parti de eşit olarak ülkenin yükünü sırtına omuzlasın” ifadelerini kullandı.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

Altılı Masa’nın Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili açıklamalarına devam eden Davutoğlu, “Tayyip Erdoğan’ın karşısına Tayyip Erdoğan gibi biri çıkarmak için bir araya gelmedik. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız asla Tayyip Erdoğan gibi güç kullanmayacak. Genel başkanların içinden birisi de olursa ortak bir yönetim kuracağız. Öyle birisi seçeceğiz ki kendisi zaten öyle olmak istemeyecek. Aday dışarıdan da olabilir masadan da olabilir. Önemli olan bu ilkeleri benimsemesi” dedi.

Davutoğlu, “Ola ki bir Cumhurbaşkanı adayı değil iki aday çıktı. Yine bitmez Altılı Masa’nın fonksiyonu. Biz bir (aday) istiyoruz ama diyelim ki olmadı Altılı Masa yine sürer” diye ekledi.

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