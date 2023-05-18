Davutoğlu: AKP ve MHP’nin serveti araştırılsın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ankara’da, partisinin genel merkezinde teşkilat mensupları ile bir araya geldi.

28 Mayıs seçimlerine hazırlık ve istişare toplantısında konuşan Davutoğlu, AKP ve MHP’nin servetlerinin araştırılmasını istedi.

Partisinin 3.5 buçuk yıl önce kurulduğuna, Anadolu toprağına diktikleri çınar fidanını büyütmek için gece gündüz çalışıp ter döktüklerine değinip, buna katkıda bulunan herkese teşekkür eden Davutoğlu şunları söyledi:

“14 Mayıs seçimlerini geride bıraktık. 28 Mayıs seçimlerine gidiyoruz. Bu tarihleri iyi okumak gerekiyor. Toplum var olan Cumhurbaşkanına ‘hayır’ demiştir. Milletimiz tekrar seçimlere, sandığa gidecek. 14 Mayıs gecesi iktidar erken bir zafer sarhoşluğuna girdi. Toplum iktidar partisinin oy kaybı ile ‘ülkeyi kötüye götürüyorsunuz’ demiştir. Milli iradenin üstünde bir irade kabul etmeyiz. Halk bir mesaj verdi. Bizim de milletimizden beklentimiz, bir kez daha düşünmesidir. Bu sadece bir seçim değil. 28 Mayıs’ta sadece bir oy kullanılmayacak. Artık sadece iki tercih var. Milletimiz bu tercihi kullanırken, iki kişi arasında tercih yapmayacak.Ya değişim diyecek ya da statükoya devam diyecek.”

“İKTİDAR OLDUĞUMUZDA BİZE UYKU HARAMDIR”

Dini istismar etmek için açıkça yalan söyleyenlere kimsenin taviz vermemesini isteyen Davutoğlu, iktidar değişirse savunma sanayisinin zarar göreceği iddialarının da yalan olduğunu bir kez daha vurguladı. İktidarın ülkedeki insanları yardımlara muhtaç hale getirdiğini söyleyen Davutoğlu, “Milleti sosyal yardımlara muhtaç ettiler. İktidar olduğumuzda bize uyku haramdır. Diyecekler ki TBMM’de çoğunluk bizde. Kaos çıkar diyorlar. Demek istedikleri şu: Biz şimdiye kadar yargı düzenini yok saydık. Gelecek Partisi’nden korkan iki kesim var; biri Çankaya’da oturuyor. Siz iyi bilirsiniz hortumlamayı. Biz hortumculuk falan bilmeyiz. Biz bütün partilerle son derece ilkeli bir anlaşma yaptık. AK Parti ve MHP’nin servetleri araştırılsın. Kim hortumcu görülsün, araştırılsın” dedi.

“GECE GÜNDÜZ ÇALIŞACAĞIZ”

Seçimde partiler tarafından alınan oylar konusunda bazı hesaplar yapılmasıyla ilgili de konuşan Davutoğlu şunları söyledi:

*Ne oy hesabından bahsediyorsunuz siz, katkımızı nerede göreceksiniz biliyor musunuz? Altılı Masa’nın karşı karşıya kaldığı her durumda o masayı nasıl koruyoruz, katkımızı göreceksiniz.

*İzmir de Maltepe de Samsun da aynı coşkuyla bizi alkışladı. Biz yürekle konuşuruz. Toplumun iki kanadından da konuşuruz biz. Bazı medya organları objektif davransın. Biz asla prim vermeyiz, asla geri adım atmayız. Kılıçdaroğlu’nun seçilmesi için gece gündüz çalışacağız.

*Siz de bunu göreceksiniz, bütün teşkilatlarımıza teşekkür ederim. Millet İttifakı’nın ortak çabasının parçasıyız. Kimseye tepeden bakmadık, bizi küçük göstermeye çalışanlara da sessiz kalmayız. Görecekler. Mecliste çok kuvvetli bir siyasi ekiple, adalet, şeffaflık, liyakat konusunda öyle bir ses çıkaracaklar ki o meclisi göreceksiniz. 28 Mayıs’a kadar gece gündüz çalışacağız.

*Algı operasyonlarına karşı kararlılıkla çalışıyoruz. Her bir milletvekilimiz bütün Türkiye’nin vekilleridir. Verdikleri mücadele ele önümüzdeki dönemde önemli bir ses olacaklar. En nitelikli kadrolar Gelecek Partisi’nde. Kimsenin dediklerine kulak asmayın. Altı lider ve iki büyükşehir belediye başkanı olarak iyi bir iş bölümü yapacağız.

*28 Mayıs bir eşiktir, hiçbir şey o eşiği geçmedikçe kesin bir nihayete ulaştık sayılmaz. Hep beraber yeni bir ufka yelken açacağız. Yeni baharın müjdesini vermek en büyük isteğimizdir. Yeni bir demokrasi şöleni bize nasip olur.