Davutoğlu, AKP’nin kalesinde seslendi: Bu iktidar dava olarak gördüğünüz her şeyi ihlal etti

AKP’nin İstanbul’daki kalesi Sultanbeyli’de geniş katılımla miting düzenleyen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “İktidara benim girdiğim seçimlerde de en büyük desteği vermiş Sultanbeylili kardeşlerimize sesleniyorum. Bu iktidar, sizin temiz hislerinizi, sizin temiz duygularınızı, dava olarak gördüğünüz her şeyi ihlal etti” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde miting düzenledi. “Sultanbeyli için sandık gelecek” sloganıyla düzenlenen mitingde konuşan Davutoğlu, AKP‘den ayrılış sürecine değinerek, “Bizi ihraç sürecine soktular ama biz milletin gönlüne girmişiz, bizi oradan kim ihraç edebilir dedik ve Gelecek Partisi’ni kurduk” ifadelerini kullandı.

“BİZ GEMİLERLE SERVET BİRİKTİRENLER DEĞİL GEMİLERİ YAKANLARIZ”

Davutoğlu, konuşmasının devamında “Biz baskılara boyun eğmeyenleriz. Biz yüzükle çıkılan yolda servet biriktirmeyenleriz. Biz yolsuzluğu her türlü yapanlardan değiliz. Biz gemilerle servet biriktirenler değil gemileri yakanlarız” dedi.

“BU İKTİDAR SİZİN DAVA OLARAK GÖRDÜĞÜNÜZ HER ŞEYİ İHLAL ETTİ”

AKP’nin yüksek oy aldığı Sultanbeyli’de mitingi takip eden kalabalığa seslenen Davutoğlu, “İktidara benim girdiğim seçimlerde de en büyük desteği vermiş Sultanbeylili kardeşlerimize sesleniyorum. Bu iktidar, sizin temiz hislerinizi, sizin temiz duygularınızı, dava olarak gördüğünüz her şeyi ihlal etti” diye konuştu.

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