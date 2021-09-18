Davutoğlu Bahçeli’ye bağıra bağıra isyan etti! ‘Ben ayar verdiğin Recep Tayyip Erdoğan değilim!’





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi. Partisinin Denizli İl Kongresi’nde konuşan Davutoğlu, "Bahçeli artık bir dersi haketti.” diyerek tepkisini dile getirdi. Davutoğlu konuşmasında şunları söyledi: ''Sayın Bahçeli diyor ki 'Diyarbakır diyeceksin' diyor. Sayın Bahçeli, ben ikide bir ayar verdiğiniz Recep Tayyip Erdoğan değilim, bana kimse ayar veremez. Diyarbakır'ın 2 ismi vardır. Biri Amed, biri de Diyar-ı bekir. Diyarbakır diyene de Amed diyene de saygı duyarız. Sayın Bahçeli, ne zaman Diyarbakırlı bir gencin derdiyle dertlendin? Seviyesi, bilgisi yetmeyenler isimlerle konuşur.'' BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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