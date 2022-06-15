Davutoğlu Bahçeli’ye seslendi: Psikolojik sıhhatiniz konusunda kaygılıyım

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Youtube’da bir video yayınlayarak, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye yüklendi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’yle ilgili bir video yayımladı. Davutoğlu, “Sayın Bahçeli, son grup konuşmanızı dinlerken sizin adınıza çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir gördüm. Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım” dedi.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Şu an anlıyorum ki sizin probleminiz dilinizde değil, kalbinizde. Şu anda akademik hayatta olsam bir öğrencime sizi incelemesini önerirdim.

*Bir sonuca aslında ulaştım, sizin probleminiz aslında yalnızlık. İnsan insanın şifasıdır sayın Bahçeli.

*Siz insan içine karışmadığınız için, Diyarbakır’a gidemediğiniz için mesela Kürtlerin hâletiruhiyesini anlayamazsınız.

*Toroslara, Yörüklerin arasına karışmadığınız için de onları da anlayamazsınız. Sizi son olarak Trakya’da ne zaman gördük? Ya da Erzurum’da. Hakkınızı yemeyelim Sayın Erdoğan’la bir Ahlat’a gitmişliğiniz var, resmi bir protokolle.

*Sayın Bahçeli, aramızdaki fark bu. Siz bizi anlayamazsınız. Ama ben sizi anlıyorum, sizin neden öfkeli olduğunuzu da biliyorum. Diyarbakır’da yaptığımız Kürt çalıştayına takmışsınız.

*Hayır, aslında ondan rahatsız değilsiniz. Siz neden rahatsızsınız biliyor musunuz? Daha 1 ay önce Antalya’da ‘Yörük Ahmet’ diye karşılanan birinin, bundan birkaç gün önce Diyarbakır’da ‘Serok Ahmet’ diye gür bir sesle karşılanmasından rahatsızsınız.

“90’LI YILLARIN ZİHNİYETİNİN HAKİM OLMASINI İSTİYORSUNUZ”

*Siz doğuda ve batıda Kürtler ve Türkler, Sünniler ve Aleviler tarafından aynı anda sevilen herkesten rahatsız olursunuz.

*Sizin zıt kutbunuz olan örgüt de rahatsız oluyor. Çok ilginç bahsettiğiniz çalıştayla ilgili bir siz rahatsız oldunuz bir de terör örgütü.

*Çünkü biz sizlerin beslendiği o nefret dilini kurutmaya geliyoruz. Çünkü biz sizin beslendiğiniz o kutuplaştırıcı dili tasfiye etmeye geliyoruz. Onun için yeni bir zihniyet diyoruz.

*Ne demişiz 10 maddede? Yeni bir zihniyet demişiz. Buna mı karşısınız. Çünkü siz eski zihniyetsiniz. 90’lı yılların zihniyetinin hakim olmasını istiyorsunuz.

“ALIŞIN SAYIN BAHÇELİ”

*Yerli bir yaklaşım demişiz, buna mı karşı çıkıyorsunuz. Bu ülkenin vatandaşları siz isteseniz de istemeseniz de yerli bir yöntemle anlaşacaklar.

*Düşünce ve ifade özgürlüğü demişiz. Buna mı karşı çıkıyorsunuz. Doğru, karşı çıkarsınız çünkü sizin gibi düşünmeyen herkes ya ya hain ya terörist. Alışın sayın Bahçeli, sizin gibi düşünmeyenler de bu ülkenin vatandaşları.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

MHP lideri Bahçeli, partisinin bu haftaki TBMM‘deki grup toplantısında yaptığı konuşmada Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, “Demokratik Geleceğimizin İnşası: Kürt Meselesi” çalıştayında yaptığı konuşmaya işaret ederek “Bu çalıştaya PKK’lıların ve FETÖ’cülerin aleni katılımı bölücü bir provokasyondur. Serok artık kartını açık oynamaktadır ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye’nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır.” diye konuşmuştu.

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