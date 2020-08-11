Davutoğlu Berat Albayrak’ın görevden alınmama sebebini açıkladı!





Gelecek Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu partisinin Bartın 1. Olağan Kongresi'nde konuştu. Davutoğlu konuşmasında ekonomideki gelişmelere değinerek AKP iktidarını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'buzdolabı' açıklamasını hatırlatan Davutoğlu "Dün akşam Cumhurbaşkanı'nı dinlerken hüzünlendim. Sayın Cumhurbaşkanı herhalde çocukluk hatıralarıyla yaşıyor" dedi. Davutoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın akraba kayırmacılığından dolayı görevden alınamadığına dikkat çekerek şunları kaydetti: Eğer Türkiye'yi son iki yıl içinde bu ekonomik krizin içine sokan, TL'ye yüzde 60 değer kaybettiren, enflasyonu yüzde 25'lere çıkaran, sonra yüzde 12'lere indirdim diye övünen, milli geliri 10 bin 970 dolardan 8 bin 800 dolara düşüren başka bir bakan olsaydı Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevine devam edebilir miydi? Soru budur. Bugün o bakanın görevden alınamamasının sebebi nepotizmdir, akraba kayırmacılığıdır, ehliyetten ve liyakkattan kopuştur. Onun için Ak Parti'de verdiğim her raporda 'akraba kayırmacılığına son verin' dedim. Döviz cirit atıyor, euro cirit atıyor, dolar cirit atıyor, altın cirit atıyor… Türk Lirası'nın belini büktüler. Ortada bunu izah edecek tek bir babayiğit yoksa işte bizim gibi babayiğitler meydana çıkar ve hesabı sorar. Bu millet sahipsiz değil. Ahmet Davutoğlu Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılarak parti kuracağı iddialarına da değinerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sitem etti. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #gelecekpartisi #beratalbayrak #receptayyiperdoğan #muharremince #ekonomi #ekonomikkiriz #dolar #altın #euro #avro #sterlin #bartın #siyaset #politika #haber #canlıyayın #yurttaştv