Davutoğlu bu kez çok sert eleştirdi! “One munite diyen Erdoğan yabancıların sözcüsü oldu!”





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Samsun İl Kongresi'nde konuştu. Davutoğlu bu kez AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sert eleştirdi.

Davutoğlu Erdoğan için "One munite diye dünyaya meydan okuyan Recep Tayyip Erdoğan yabancıların sözcüsü bir siyasetçiye dönüştü" ifadelerini kullandı. #ahmetdavutoğlu #receptayyiperdoğan #onemunite #akp #gelecekpartisi #canlıyayın #haber #siyaset #politika #samsun #yurttaştv