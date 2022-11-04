Davutoğlu: Bugün siyaset üstünden zengin olanlar var

Şanlıurfa’da çeşitli temas ve incelemelerde bulunan Gelecek Partisi Ahmet Davutoğlu, vatandaşlara adeta bir dokundu bin ah işitti. Bir vatandaş Davutoğlu’na, “Siyaset üstünden zengin olanlar vurgun peşinde. Hani damat nereye gitti? 128 milyar dolar nerede?” diye sordu.

Ahmet KAYA

Esnaf gezisi yapan Davutoğlu’nun yolunu kesen bir vatandaş, bir torba şekerin bin üç yüz TL’ye çıktığını belirterek, “Benim evde iki tane öğrencim var. Asgari ücretle çalışan kızım evi geçindiriyor” dedi. Davutoğlu,”Nasıl geçiniyorsun?” diye sorunca vatandaş, “Burası Urfa’dır. Ev benim. Kira derdim yok. İşte geçinmeye çalışıyoruz. Kira olsa, 2 milyar, iki buçuk milyar. Ya malı olmayanlar ne yapsın?” diye yanıtladı.

“DAMAT NEREDE, 128 MİLYAR DOLAR NEREDE?”

Konuşmasının devamında Ahmet Davutoğlu’na destek sözü veren vatandaş daha sonra şunları söyledi:

* “Elimizden geleni sana destek olacağız. Elimiz abdestlidir. Ama, sen de eskisi gibi dürüst çalış. Hepsi ‘Koy cebime, koy cebime’ diyor. Yarın öldüğün zaman bu gömleğin de çıkacak. Çorabı da indirecekler. Kimse malı götürmüyor.

* Kim iyilik yapsa dünyada o bırakır. İdris Peygamber ne demiş? İnsana faydalı olan insan odur. Kusura bakma. Siyaset üzerinden zengin olanlar vurgun peşinde.

* Allah bizi onlara koymasın. Yarın hesap soracak. Hani damadı nerede? Sen bakandın. Hani bu 128 milyar dolar nerede? Türkiye’nin bütçesi kadar.”

“SİYASET ÜSTÜNDEN ZENGİN OLANLAR VAR”

Davutoğlu, enflasyonun %150’ye yükseldiğini belirterek, “Doğru söyledin. Bugün siyaset üstünden zengin olanlar var. Biz bu halkın içinden çıktık. Halkın içinde de olmaya da devam edeceğiz. Bugün siyaset üzerinden zengin olanlar sizin de dediğiniz gibi vurgun peşinde. Allah, ‘Kul hakkıyla bana gelmeyin’ diyor” ifadelerini kullandı.

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