Davutoğlu: Ceremesini hepiniz ödeyeceksiniz

Gelecek Partisi, partinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu’nun haftalık değerlendirme toplantısında yaptığı konuşmadan kesitleri resmi sosyal medya hesabından paylaşarak, ortaya atılan mafya-siyaset ilişkisi iddialarındaki suskunluğa dikkat çekti.

Yayımlanan videoda Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın yolsuzluk iddiaları sonrası görevinden alınması, AKP Genel Başkan Yardımcısı Binali Yıldırım’ın oğlu Erkam Yıldırım’ın Venezuela’ya kirli para trafiği oluşturmak için gittiği iddiasına karşılık yapılan açıklamalar ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘Mafyadan 10 bin dolar alan siyasetçi’ itirafı tek tek hatırlatıldı.

“CUMHURBAŞKANI SUSUYOR VE İZLİYOR”

Ahmet Davutoğlu’nun “Cumhurbaşkanı öylece susuyor ve izliyor” ifadelerinin yer aldığı videoda, Davutoğlu’nun AKP ve MHP’lilere, “Sizler çekingen bir şekilde sessiz kaldıkça, yolsuzluklara bulanmış haddini bilmez küstahlar, nesillerimizin geleceğini karartıyor” diye seslendiği kesitler yer aldı.

YANITSIZ SORULAR SIRALANDI

Davutoğlu’nun şu soruları tekrar hatırlatıldı:

*4,5 ton kokainin akıbetiyle ilgili sorular neden cevaplandırılmıyor? Marinaya kayyum gibi çökenler istifa ettiler diye günahlarıyla beraber bu işten sıyrıldılar mı? Cinayet, tecavüz ve intihar dosyaları ne olacak?

*FETÖ borsası denen kirli çarkın içinde kimlerin olduğu hala bilinmiyor mu? Ziraat Bankası’ndan alınan 750 milyon dolarlık kredi geri ödendi mi?

“ARŞA YÜKSELEN AHIN CEREMESİNİ HEPİNİZ ÖDEYECEKSİNİZ”

Gelecek Partisi’nin “Çok ah aldınız çok” notuyla yayımladığı videoda, Davutoğlu’nun, “Çok ah aldınız çok, ve arşa yükselen bu ahın ceremesini hepiniz ödeyeceksiniz” ifadelerine yer verildi.

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