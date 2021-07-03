Davutoğlu: Cumhur İttifakı dağılacak

Bazı açılışlara katılmak ve partisinin İlkadım İlçe Kongresine katılmak üzere Samsun’a gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sabah kahvaltısında basın ile bir araya geldi.

Burada bir açıklama yapan Davutoğlu, pandemi döneminde hükümetin uyguladığı politikaları eleştirerek, “Esnafa çiftçiye kredi vermeyin hibe verin dedim. 2020 bütçesini rezerve edin, devletin lüks harcamalarını durdurun. Sadece eğitim, sağlık ve tarım çalışsın dedim ama dinletemedim” ifadelerini kullandı.

“KANAL İSTANBUL BİR FELAKETTİR”

Başbakanlığının ilk dönemlerinde Kanal İstanbul hakkında olumsuz bir şey söylemediği yolunda bir soruya cevap veren Davutoğlu, “Kanal İstanbul felakettir. Sadece İstanbul’un korunmasında düşman veya terörist saldırısında İstanbul’u adaya çevirecek bir projedir. Kentte stratejik zayıflama olacaktır. Yapılmasının tek nedeni sadece çevresindeki rant çıkarıdır. Başbakanlığımın ilk döneminde dosyaları incelemeden, bilmeden bir kaç konuşmamda proje hakkında bazı söylemlerim oldu. Daha sonra brifingler aldım. Genel Kurmaydan İstanbul’u nasıl savunacaklarını sordum ama doğru dürüst cevap alamadım. Kurumlarla konuştum. İlerlemesi işin de hiç bir şeye imza atmadım. Brifingleri aldığım zaman Cumhurbaşkanı ile konuşmak istedim ama malum imza toplama operasyonu yapıldı” dedi.

“SEÇİM ZARURİ HALE GELMİŞTİR”

Halkın her şeyin farkında olduğunu ve gittiği her yerde bunu gördüğünü belirten Davutoğlu, “Halk önceden, ‘Niye ayrıldınız siz bizim Başbakanımızdın?’ diye sorarken şimdi ‘Gelin bizi kurtarın’ diyor. İşe girmek için KPSS’den yüksek puan almanız yeterli değil, iktidar partisine üye olmanız gerekiyor. Kendi akrabalarını işe alanlara savaş açmıştım. Cumhurbaşkanı, damadını Maliye Bakanı yaparsa, bu durum aşağıya doğru devam eder. Ben bunlara asla izin vermedim. Halkta iktidara karşı büyük bir tepki var. Anketlere bakmıyorum. Anket halk, sokaklar. Gördüğüm bu hükümet bitmiş. Erken seçim zaruri hale gelmiştir. Böyle ekonominin, böyle yolsuzluğun olduğu bir ülkede erken seçim zaruridir. Umarım Cumhurbaşkanı cesaret gösterir ve ülkeyi seçime götürür. Anketlere bakmayın. Seçimlerde çok köklü değişim olacak. Ve Gelecek Partisi de bu değişimin önemli lokomotifi olacaktır” diye konuştu.

“CUMHURBAŞKANI SADECE SUSUYOR”

Sosyal medya üzerinden yaptığı çeşitli açıklamalarla hükümeti hedefi alan organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in söylemlerinin doğruluk payı olduğunu ileri süren Ahmet Davutoğlu, “Bu kişi, 2 aydır yurt dışından doğrudan bakanları hedef alıp hatta hepsine her türlü şey ile hitap ediyor. Muhalefete en ağır hakaretleri eden Cumhurbaşkanı şuan susuyor. İçişleri bakanına ve eski Başbakanına yani Binali beye sahip çıkması gerekiyor. Benimle ilgili hiç bir şey bulamazlar. Bulsalardı şimdiye kadar çoktan ortaya çıkardı” şeklinde konuştu.

“CUMHUR İTTİFAKI DAĞILACAK”

Davutoğlu, Cumhur ittifakını oluşturan partilerin alt tabanlarının birbirlerinden rahatsız olduğunu söyleyerek, “Cumhur İttifakı kurulmasaydı Millet İttifakı da kurulmazdı. Bizim hangi ittifakta olacağımızdan çok Cumhur ittifakın kalıcı mı? Bence kalmayacak. Sayın Bahçeli sürprizleri seven birisidir. Hasta olan Sayın Ecevit’i seçime götürdü. Yolsuzluklar ve adam kayırmalar nedeniyle MHP tabanı AK Partiden rahatsız. AK Parti tabanı da ülkeyi Devlet Bahçeli yönetiyor imajından rahatsız. Fazla dayanacaklarını düşünmüyorum. Ülkeyi 3-5 çeteciye 3-5 ihale baronuna teslim etmeselerdi ben çıkmazdım. Gidip kitaplarımız yazardım” dedi.

AKP’DEN İSTİFA EDİP GELECEK PARTİSİNE GEÇTİLER

Öte yandan partisinin Terme İlçe binasının açılışını yapan Ahmet Davutoğlu, AKP’den istifa edip partisine geçen 150 kişiye rozet taktı. İl Başkanı Mustafa Yeşilyurt, Gelecek Partisi’ne katılımların devam edeceğini söyledi.

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