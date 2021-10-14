Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Ağrı'da Kanaat Önderleri ve Muhtarlara hitap etti. Davutoğlu konuşmasında doların yükselişinin arka planını anlattı. Davutoğlu AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi de sert eleştirilerde bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #dolar #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #haber #siyaset #politika #ekonomi #ağrı #gelecekpartisi #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Davutoğlu dolardaki yükselişin arka planını anlattı! Erdoğan ve Bahçeli’ye ateş püskürdü!