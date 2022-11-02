İstanbul Kadıköy’deki programda iş insanlarıyla buluşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Dünyanın gidişatını okuyamayan bir iktidar var. İktidara geldiğimizde iş dünyasının hukuka, iktidara ve ekonomiye güven duymasını sağlayacağız. Liyakati esas alacağız, itaat eden değil ehliyetli olanlara makamları emanet ederek piyasaların güven duyacağı bir iklimi inşa edeceğiz.” dedi.

Hakan KAYA

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Kadıköy Büyük Kulüp’te iş dünyası ile bir araya geldi.

İstanbul İl Başkanlığının organize ettiği programda, İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota’nın selamlama konuşmalarından sonra katılımcıların ekonomiye dair soru ve görüşleri dinlendi.

“DÜNYANIN GİDİŞATINI OKUYAMAYAN BİR İKTİDAR VAR”

Daha sonra kürsüye çıkan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu önemli mesajlar verdi.

Davutoğlu, “Dünyanın gidişatını okuyamayan bir iktidar var. Gelecek Partisi’nin ekonomi kadrosu devletin bütün kurumlarını çok iyi bilen bilen ve ülkeyi bu ekonomik krizden çıkaracak liyakatli bir kadrodur” dedi.

“LİYAKATİ ESAS ALACAĞIZ”

İktidarın ekonomi politikalarına sert eleştiriler yönelten Davutoğlu, “Peki biz iktidara geldiğimizde ne yapacağız” dedi ve yapacaklarını tek tek anlattı.

Davutoğlu “ Öncelikle tasarruf tedbirleri ve disiplinli bir mali yönetimle devletin boşalan rezervlerini tekrar dolduracağız. Hukuka olan güveni yeniden tesis edeceğiz, iş dünyasının hukuka, iktidara ve ekonomiye güven duymasını sağlayacağız. Liyakati esas alacağız, itaat eden değil ehliyetli olanlara makamları emanet ederek piyasaların güven duyacağı bir iklimi inşa edeceğiz.” diye konuştu.

“DAVUTOĞLU’NUN BIRAKTIĞI TÜRKİYE BÖYLE BİR TÜRKİYE DEĞİLDİ”

Konuşmasında program için 1 Kasım tarihini sembolik olarak belirlediklerini ifade eden İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise şu ifadeleri kullandı:

*Bugün Sayın Genel başkanımızın tarihi bir oyla başbakan seçildiği önemli bir tarih. İş dünyası ile buluşmamızda bu sembolik tarihi özellikle tercih ettik.

*Ekonominin bugünkü halini düşündüğümüzde Sayın Genel Başkanımızın Başbakan dönem büyük önem arz ediyor.

*Çünkü Sayın Ahmet Davutoğlu’nun bıraktığı Türkiye böyle bir Türkiye değildi, görevi bıraktığı 2016 Mayıs’ta bütün ekonomik veriler çok iyiydi, ülkede istikrar vardı.

*Sahada vatandaş da bunu söylüyor; ‘Sayın Başbakanım siz böyle bir Türkiye bırakmamıştınız ne olur kurtarır bizi’ diyor.

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