Davutoğlu, Ekrem Karakaya’nın görev yaptığı hastaneyi ziyaret etti

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, Dr. Ekrem Karakaya’nın görevi başında öldürüldüğü Konya Şehir Hastanesi’ni ziyaret etti.

Konya Şehir Hastanesi’nde görev yapan Dr. Ekrem Karakaya, Yunak İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli Hacı Mehmet Akçay tarafından hastanede katledilmişti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bugün Dr. Ekrem Karakaya’nın görev yaptığı Konya Şehir Hastanesi’ne ziyarette bulundu.

Ziyaretinin ardından açıklamada bulunan Davutoğlu, “Konya Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek, menfur bir saldırı ile görevi başında katledilen Dr. Ekrem Karakaya’nın mesai arkadaşlarına başsağlığı dileklerimizi ilettik. Rabbim, sağlık çalışanlarımıza ve milletimize bir daha böyle acı yaşatmasın” dedi.