Davutoğlu: En az 50 bin atama gerekir

31 Ocak’ta yapılacak törenle 15 bin öğretmen atanacağı duyurulsa da öğretmenler “Açık 15 binle kapatılmaz” haykırışları yükseltiyor. Gelecek Partisi lideri Davutoğlu de konuyu gündeme getirerek, “700.000 atama bekleyen öğretmen için uygun görülen atama sayısı sadece 15 bin karma atama mıdır? 2021 KPSS ile Şubat’ta en az 50 bin atama yapılması gerekir” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 31 Ocak’ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştireceklerini duyurmuş ve “15 bin öğretmenin yüzde 50’sini, yani 7 bin 500’ünü İstanbul’a vereceğiz” açıklamasında bulunmuştu. Atama tarihi yaklaşırken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 700 bin öğretmenin atama beklediğini hatırlattı.

DAVUTOĞLU: EN AZ 50 BİN ATAMA GEREKİR

Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında Davutoğlu, “Aylar öncesinin öğretmen ataması yeni bir alım gibi 31 Ocak’ta kamuoyuna lanse edilecek. 700.000 atama bekleyen ögretmen için uygun görülen atama sayısı sadece 15 bin karma atama mıdır? 2021 KPSS ile Şubat’ta en az 50 bin atama yapılması gerekir” dedi.

“ATANAMAYAN ÖĞRETMEN SAYISI 700 BİN”

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir de konuyu gündeme getirerek, “Her yıl diplomalı işsizler ordusunun sayısı katlanırken, atanamayan öğretmen sayısı resmi verilerle 460 bin, STK’lara göre 700 bin civarındadır. Geleceğin teminatı çocuklarımız için geleceğin inşasını gerçekleştirecek genç beyinlerin önü açılmalıdır” dedi.

“AÇIK 15 BİNLE KAPATILAMAZ” İSYANI

Sosyal medyada “#Açık15BinleKapatılmaz” etiketiyle çok sayıda paylaşım yapıldı. Paylaşıma siyasetçiler de destek verdi.

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