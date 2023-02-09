Davutoğlu enkaz alanlarını ziyaret etti

Ziyaretlerine bugün Osmaniye’den başlayan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ardından Kahramanmaraş ve Adıyaman’a geçti.

Davutoğlu, akşam saatlerinde Adıyaman’da enkaz bölgelerini ziyaret etti. Davutoğlu burada enkaz kaldırma çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı ve yakınları enkaz altındaki ailelerle görüştü.

Ziyaretinin ardından paylaşımda bulunan Davutoğlu, “Gecenin ayazında enkaz başında iyi bir haber bekleyen kardeşlerimizi ziyaret ettik; acıları paylaştık, umuda ortak olduk” ifadelerine yer verdi.

“ÜSTESİNDEN GELCEĞİZ”

Bugün deprem bölgelerini ziyaret eden Gelecek Partisi, yazılı açıklama yaparak şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş merkezli yüreğimizi yakan depremlerden saatler sonra Genel Merkezimiz bünyesinde kriz masası oluşturarak süreci her detayıyla ele aldık.

Afetin birinci günü oluşturduğumuz Koordinasyon Merkezi ile zor durumdaki vatandaşlarımızın feryadını ilgili kurumlara ilettik, bölgeye gönderilmek üzere yapılacak gıda ve giyecek yardımlarını organize ettik.

Yüreğimiz yakan aletin gerçekleşmesinden saatler sonra Ankara, İstanbul ve Kayseri’de lojistik merkez oluşturarak toplanan yardımların bölgeye iletilmesi sürecini bu merkezlerden koordine ettik.

İl ve ilçe başkanlıklarımızın desteği ile afet bölgelerine yardım tırları ulaştırdık, ulaştırmaya devam ediyoruz.

Deprem gerçekleştikten hemen sonra teşkilat mensubu arkadaşlarımız sahaya inerek arama kurtarma çalışmalarına destek oldu.

Genel Merkez çalışanlarımıza, İl ve İlçe Başkanlıklarımıza ve tüm Gelecek Partisi gönüllülerine hassasiyetleri ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor ve nice badireleri bertaraf eden aziz milletimize sesleniyoruz: Üstesinden geleceğiz!”