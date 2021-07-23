Davutoğlu Erdoğan ve Bahçeli’yi Sedat Peker ifşalarıyla vurdu! “Onlara kara bir haber veriyorum…”





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde düzenlenen festivalde konuştu. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi isim vermeden çok sert eleştiren Davutoğlu bağıra bağıra hesap sordu. Davutoğlu Sedat Peker ifşaları karşısında hükümetin sessiz kaldığını savunarak Erdoğan'ın Trump'ın ahmak olma mektubu karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Davutoğlu "Geçmişte beraber çalıştığım insanların bu zillete nasıl katlandığını anlamadım. Bu zillete son vereceğiz. Anadolu'nun yiğit evlatlarını namerde muhtaç edenlere kara bir haber veriyorum. Onlar gidecek, adalet gelecek" diye konuştu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #sedatpeker #receptayyiperdoğan #devletbahçeli #gelecekpartisi #başbakan #cumhurbaşkanı #akp #mhp #karaman #haber #siyaset #politika #yurttaştv