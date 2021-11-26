Davutoğlu gülerek açıkladı! Erdoğan ve Bahçeli neden “Dış Mihraklar” diyor!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Eğer damadınızı tekrar bakan yapmayı düşünüyorsanız, yapın. bu sizin iradenizdir. Ama var olan bakanların şahsiyetlerini ezerek, perde gerisinden damadınızın ekonomiyi veya devleti yönetmesine izin vermeyin. Önümüzdeki günlerde bir bakan değişikliği olursa perde gerisinden kimin, sorumluluk almadan yönetmeye çalıştığını ortaya çıkaran tablolarla karşı karşıya kalabiliriz” dedi. İktidar üstünü örtmek istediği her şeyi dış mihraklara bağlıyor. Türk lirasını zayıflatmak için kim ne operasyon yapmışsa çıkın açıklayın. Eğer bu dış mihraklarının operasyonunun bilgisi sizde yoksa, bunu kullanmayın. Bir kurtuluş savaşı varsa, sancağı Türk lirasıdır. Birileri yaptı da siz bunu engelleyemediyseniz, zayıfsınız. Ben ülkelerin ilişkilerini düzelmesini her zaman savundum. Körfez ülkeleri ve Türkiye’nin ekonomisiyle arasında güçlü bir köprü vardır. Daha kısa bir süre önce İçişleri Bakanı Birleşik Arap Emirlikleri’ni hedef gösterdi. Yandaş medyada yapılan yayınlarda sayın Cumhurbaşkanı’nın imaları da Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz’un faili olarak yansıtıldı. Bir gün dost olan ertesi gün düşman olabiliyor. Böyle dış politika olmaz. İlişkilerin düzelmesinde bir yanlışlık yok. Üç gün sonra bu ilişkilerin bozulmayacağının garantisi yok. Bu ilişkilerin Sedat Peker’in videolarından sonra gelmiş olması da dikkatte şayandır. Birini susturmak için başka bir ülkeyle konuşup, birini konuşturmak için başka bir ülkeyle ilişkinizi kesiyorsanız, böyle bir dış politika olmaz. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #receptayyiperdoğan #dolar #devletbahçeli #haber #haberler #haberizle