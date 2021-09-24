Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın enflasyon önlemlerine sert çıktığı paylaşımında, “Otoriter rejimlerin özelliği talimatla her şeyin gerçekleşebileceği yanılsamasıdır. İktidar da 12 Eylül cuntacıları gibi enflasyonu talimatla indirmeye çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, iktidarın uyguladığı enflasyon önlemlerine sert çıktı.

Sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Davutoğlu, “Otoriter rejimlerin özelliği talimatla her şeyin gerçekleşebileceği yanılsamasıdır” diyerek, iktidarın enflasyon önlemlerine dikkat çekti.

Davutoğlu, “İktidar da 12 Eylül cuntacıları gibi enflasyonu talimatla indirmeye çalışıyor” ifadelerini kullanarak, “ÜFE’nin 44.95% olduğu bir ortamda enflasyon talimatla değil bilgi, akılcı politikalar ve temiz siyaset ile iner.” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Ali Babacan: Bu kadar akıl ve bilim dışı bir ekonomi yönetimi görmedim İlginizi Çekebilir ‘Ekonomi cinnet geçiriyor halk zekata muhtaç halde’