Davutoğlu: İktidar herkese ‘dolar düştü indirim yapın’ diyor, kendisi zam derdinde

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, yeni yılla birlikte art arda gelen zamlara paylaştığı video ile tepki gösterdi. Davutoğlu, “İki yüzlü iktidar herkese ‘dolar düştü indirim yapın’ diyor, kendisi zam derdinde. Dahası bu zamlarla halktan alacağı paralarla ‘Hazine garantili katmerli faiz’ vaat ettikleri rantiyeyi besleyecekler. Yeni yılda, eskiyen iktidar gidecek” dedi.

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunarak yeni yılla birlikte art arda gelen zamlara tepki gösterdi.

“ZAMLAR HEPİMİZİN DÜNYASINI KARARTTI”

Videoda, 2021 yılını çok çetin şartlarda geçirildiğini belirten Davutoğlu, yılbaşı gecesi gelen zamları hatırlatarak şunları söyledi:

* İktidar kendi hatalarının doğurduğu açıkları gidermek için bir gece yarısı herkes yeni yıla girme mutluluğunu yaşarken, hemen hemen her alanda büyük oranlı zamlarla hepimizin dünyasını kararttı.

* Benzine, motorine, elektriğe, doğalgaza, köprü geçişlerine gelen zamlar hiçbir mantıkla, akılla, adalet duygusuyla izah edilemez.

* Enflasyon yüzde 20’lerde olduğunu iddia eden iktidar, zamlar geldiğinde yüzde 50’lerden yüzde 130’lara kadar yükselen zamlarla milletin belini iyice büktü.

“İKTİDAR, ZAMLARLA BİRLİKTE BİR KEZ DAHA İKİ YÜZLÜLÜĞÜNÜ ORTAYA KOYDU”

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Bu, iktidarın iş bilmezliğini, bu iktidarın samimiyetsizliğini ortaya çıkaran bir tablo. Bu kararlar 3 şeyi ortaya koydu. Birincisi, doları 18 liraya kadar çıkaran ve bu sorumluluğu taşıyan iktidar, doları 11 lira seviyelerine indirdiğinde büyük bir zafer ilan etmişti.

* Sanki Ekim ayında 8 lira civarında olan doları, 18 liraya çıkaran onlar değilmiş gibi. Şunu söylediler herkese, ‘madem ki dolar düştü, dolarla birlikte gelen zamlar da ortadan kalkmalı…’ ve şirketlere üretici firmalara, marketlere, esnafa herkese çağrıda bulundular ‘indirim yapın’.

* Dün gece iktidarın iki yüzlü politikaları bir daha ortaya çıktı. Herkese dolar düştü bahanesiyle indirim yapmasını söyleyen iktidar, kendisi dolardaki düşüşü bırakın herhangi bir izana sığmayacak zamlarla birlikte bir kez daha iki yüzlülüğünü ortaya koydu.

“HALKTAN TOPLADIKLARINI RANTİYECİLERE YEDİRENLERDEN HİÇBİR ZAMAN MEMLEKETE FAYDA GELMEZ”

Yapılan zamların döviz garantili faiz sözü verdikleri rantiye çevresine gideceğini vurgulayan Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Buradan iktidar sahiplerine sesleniyorum, eğer gerçekten toplumun geniş kesimlerine indirim yapmak konusunda samimiyseniz niye siz indirim yapmadınız?

* Bırakın indirim yapmamayı, niye yüzde 50’lerden yüzde 130’lara kadar gelen elektrik zamları, yüzde 25 doğalgaz zammı ve yine yüksek ölçekli zamlarla milletin belini büküyorsunuz. Demek ki bu argüman doğru değil. Demek ki siz aslında topluma bir indirim vaadiyle bir şey söylüyor değilsiniz. Toplumun kanını emiyorsunuz.

* İkincisi, peki bu zamlarla toplanan paralar nereye gidecek? Açık ve net söylüyorum iktidarın temel hedefi bu zamlarla, söz verdiği faizci, rantçı çevrelerin katmerli faizlerini ödeme çabası içinde.

* Yani halkın iki odalı bir evde geçim sıkıntısı içinde zor akşam eden halkın elektrik faturalarından zamları alıp toplayacaksınız, üreten sanayicinin elektrik faturalarından zamları toplayacaksınız, İstanbul’un iki yakası arasında gidip gelenlerden köprü üzerinden zamları toplayacaksınız ve nereye vereceksiniz?

* Verecekleri döviz garantili katmerli faiz sözü verdikleri rantiye çevresine. Halktan topladıklarını rantiyecilere yedirenlerden hiçbir zaman memlekete fayda gelmez, onlar da iflah olmaz.

“2022 BÜTÇESİ BUGÜNDEN İTİBAREN ASLINDA KADÜK OLDU”

* Üçüncüsü, bütçe yeni geçti. 2022 bütçesi bugünden itibaren aslında kadük oldu. Eğer bu zamlarla milletin belini büken iktidar, bir gelecek vizyonu getirmekle muktedir olsaydı, her şeyden önce bir ümit, bir güven ortamı oluştururdu.

* Birincisi artık iktidarın kimseden indirim talep etme hakkı kalmadı. İkincisi, halkın, dar gelirlinin cebinden bu zamlarla aldığı paraları rantiyecilerin cebine aktaran iktidardan milletin umudu kalmadı.

* Üçüncüsü de iktidarın, seçime doğru giderken milleti aldatmak üzere yaptığı ayak manevralarının da hiçbir inandırıcılığı kalmadı artık.

“YENİ YILLA BİRLİKTE ESKİYEN İKTİDAR DA GİDECEK”

* Buradan bütün halkımıza sesleniyorum, bu zamlara rağmen asla ümitsizliğe kapılmayın. Yeni yılla birlikte, eskiyen iktidar da gidecek.

* Yeni bir yıla iktidarın eskiliğinin bir kez daha ortaya çıkması dolayısıyla hep beraber kararlı ve birbirimize omuz omuza vererek güven içinde girmeliyiz.

* Milleti zamlara boğan, rantiyecileri kâra boğan bu iktidar gidecek adaletle, demokrasiyle, refahla, eşitlikle ve siyasi ahlakla geleceğe yürüyen gelecek kadroları milletin ufkunu aydınlatmak üzere gelecek.

İlginizi Çekebilir Bir zam da Osmangazi Köprüsü’ne geldi