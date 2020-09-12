Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin Bursa İl Kongresi'nde konuştu. Konuşmasında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert sözlerle yüklenen Davutoğlu ABD Başkanı Donald Trump'ın Erdoğan'a yazdığı mektuba cevap verilmediği için hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Davutoğlu "O gece uykularım kaçtı" ifadesini kullandı. Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Davutoğlu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a da eleştirilerde bulundu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #gelecekpartisi #akp #mhp #receptayyiperdoğan #davutoğlu #erdoğan #akparti #abd #donaldtrump #beratalbayrak #ekonomi #siyaset #gündem #canlıyayın #yurttaştv
Davutoğlu ilk kez açıkladı: O gece uykularım kaçtı!
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