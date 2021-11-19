Davutoğlu kendini zor tuttu! Sesi titredi! Erdoğan’ın ekonomi açıklamalarını yerden yere vurdu!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Gündeminin birinci sırasında Merkez Bankası’nın faiz kararı bulunan Davutoğlu, “Bu açık bir hıyanet tablosudur!” ifadelerini kullandı. Erken seçim çağrısında bulunan Davutoğlu, Erdoğan’a, bürokratlara ve AK Parti milletvekillerine de seslendi. Davutoğlu’nun konuşmasından satır başları şu şekilde: Ülkemiz ağır bir ekonomik kriz içinde. Bakın bu kriz ne global ne bölgesel bir krizdir, bu kriz "Erdoğan yapımı" bir krizdir. Sadece son 8 ayda dolar, Türk Lirası'na karşı %50'den fazla değer kazandı. Oysa dünyada hiç bir ülkenin milli parasının değer kaybı bunun yanına yaklaşmadı bile. Aylık 250 dolara düşen asgari ücret ile güzel ülkemizi dünyanın en ucuz işçi cenneti haline, köle pazarına çevirdiler. Maalesef başkaları için rant, kâr ve gelir demek olan bu cennet, zar zor iş bulabilen siz vatandaşlarımız için enflasyon ve fakirlik cehenneminde karın tokluğuna yaşamasına sebep oluyor. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #receptayyiperdoğan #ekonomi #haber #haberler #haberizle #erkenseçim