Davutoğlu: Kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasını kurduk

Cem YILDIRIM

Gelecek Partisi Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Ankara İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Davutoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş deprem bölgesinden gelen çocuklarla aynı masayı paylaştılar. Davutoğlu’nun şunları söyledi:

“4 YIL ÖNCE YANLIŞLARI SÖYLEYİNCE…”

Bundan 4 sene önce 2019 iftarında yine bir araya gelmiştik. Var olan iktidarın yolsuzluklarını, yanlışlarını, sürmekte olan haksızlıkları, zulmü işaret ederek; iktidar partisinin yetkililerine başta Cumhurbaşkanı olmak üzere seslenmiştik. Bu gidiş, gidiş değil. Kendinize çekidüzen verin, yolsuzluklara izin vermeyin, akraba kayırmacılığını, her tür ayrımcılığı reddedin diye. O gün iftar sofrasındaki bu davetimiz de, her türlü eleştiriye kulaklarını tıkayan sesleriyle, bizi o zaman bulunduğumuz partiden ihraç istemiyle disipline sevk etmişlerdi.

“KURTLAR SOFRASINA KARŞI…”

Gelecek Partisi’ni kurduktan sonra bu kez Türkiye’nin bütün renklerini, bütün siyasi akımlarını, Türkiye’nin bütün ana damarlarını bir araya getirmek üzere Altılı Masa’ya öncülük ettik. Altı siyasi lider, ülkenin ortak değerini, siyasetin adalet ilkesini, hukukun eşitlik ilkesini ve demokrasinin fikir özgürlüğü ilkesini hayata geçirmek üzere bir araya geldik. Halil İbrahim Sofrası kurulmuştur ve her gün dünden daha bereketli olacaktır. Bugünkü iktidarın kurtlar sofrasına karşı Halil İbrahim sofrasını kurduk.

“ORTAK DEĞERLER NOKTASINDA TOPLANDIK”

İlk seçim kampanyasını bir iftar sofrasında başlatmış bulunuyoruz. İftar sofraları bereket sofralarıdır, paylaşım sofralarıdır. İşte biz iftar sofrasının bu bereketi gibi son 3-4 gün içinde TBMM’de rol alacak olan arkadaşlarımızı ortak değerler noktasında bir araya getirdik. Hiç şüpheniz olmasın 15 Mayıs sabahı Cumhurbaşkanı adayımızla, meclisteki çoğunluğumuzla, milletimizin hür iradesiyle seçilecek ve iş başına geleceğiz.

“KARŞIMIZA KİM ÇIKARSA ÇIKSIN MÜCADELE ETMEYE HAZIRIZ!”

Bizi bilenler bilir. Siyasete doğruluk üzerine girdik, dürüstlük üzerine girdik. Verdiğimiz sözde durduk, bir adım geri atmadık. Doğruluk söz konusu olduğu zaman bütün makamları bıraktık ve tek başımıza yalın ayak yeni bir siyasi mücadeleye girmekte asla tereddüt etmedik. Yine bundan sonra da doğruluk, dürüstlük ve temel ilkeler etrafında en çetin mücadeleleri vermeye hazırız. Kim karşımıza çıkarsın çıksın onlarla mücadele etmeye de hazırız.

“BİRLEŞE BİRLEŞE KAZANACAĞIZ”

Kimse geleceğe şüpheyle bakmasın, bütün kazanımlarınız korunacaktır. Din ve vicdan özgürlüğü tam olarak teminat altına alınacaktır. Savunma Sanayi başta olmak üzere, Türkiye’deki bütün stratejik yatırımlar da geliştirilecektir. Fakir fukarayı destekleyen sosyal devlet anlayışımızla sosyal yardımlar devam edecektir. Ve bir iftar sofrasında deprem bölgesindeki bütün vatandaşlarımıza sesleniyoruz; onların ev bark edinmeleri, onurlu bir hayat standartlarına kavuşmaları için her türlü çalışmayı yapacak, bu şehirlerimizi yeniden inşa edeceğiz. Birleşe birleşe inşallah kazanacağız.”