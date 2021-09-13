Davutoğlu o sözler sonrası çileden çıktı! ‘Allah aşkına sizsiniz! Bahçeli ve Perinçek ile..’

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu Diyarbakır'da gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. Adli Yıl açılış töreninde Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün 'Faili meçhulleri geri getirmek isteyenlerle mücadele edeceğiz' sözlerine 'Allah aşkına güç sahibi sizsiniz.. Statüko sizsiniz! Bunu Bahçeli ve Perinçek ile birlikte inşa ettiniz.'' diyerek sert şekilde eleştirdi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join
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Anasayfa Alaturka Online Davutoğlu o sözler sonrası çileden çıktı! ‘Allah aşkına sizsiniz! Bahçeli ve Perinçek...