Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir” ifadelerini paylaştı.
KPSS’de soruların çalındığı iddiasına yapılan resmi açıklamaların ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da paylaşımda bulundu.
Davutoğlu, “İnsanların umutlarıyla oynamaya utanmadınız mı? KPSS sınavıyla ilgili ortaya atılan iddialar vahim ötesidir. ÖSYM yetkilileri derhal görevden alınmalı, savcılık harekete geçmelidir. İddialarda en ufak doğruluk payı ortaya konursa KPSS sınavı iptal edilmelidir” ifadelerini paylaştı.