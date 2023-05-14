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14 Mayıs 2023
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Davutoğlu oyunu kullandı: Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçimi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Eyüpsultan’da bulunan Nejat Sabuncu İlkokuluna Eşi Sare Davutoğlu ile gelen Ahmet Davutoğlu, oy kullanacağı sandıktaki kadın görevlilere karanfil verip, Anneler Günü’nü kutladı.

Eşi ile 2249 numaralı sanıkta oyunu kullanan Davutoğlu, zarfı kutuya attıktan sonra “Hayırlı, uğurlu olsun.” dedi.

Ardından okul önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Davutoğlu, Cumhuriyet’in ikinci yüzyılının ilk seçimine girildiğini vurgulayarak, “İnşallah 1950’den bu yana olduğu gibi, bundan sonra da nice seçimler hep olacak. Çok partili sistemde milletin kullandığı iradeyle seçim üzerinden ülkeyi bir emanet olarak devralan iktidarlar, süreleri boyunca bu emanete sadık kalmak için çalışmak durumundadır.” ifadelerini kullandı.

“HALKIN KONUŞMA VAKTİ”

Ahmet Davutoğlu, kampanya süresince siyasiler olarak çok konuştuklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

“Bugün halkın konuşma vakti. ‘Halk ne konuşursa doğru konuşur’ diye düşünmemiz, bu halkın kararı ne olursa ona hiç tereddütsüz saygı göstermemiz gerekir. Bu, Türkiye’de demokratik bilincin yansıması olacak.

Ben, 14 Mayıs 1950’de olduğu gibi Türkiye’de çok partili sistemde demokratik teamüllerin oluşması açısından bir dönüm noktası olacağı kanaatindeyim. Biz önümüzdeki yüzyıla, demokratik hukuk devletine dayalı, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, dünyada itibarlı, kendi içinde toplumsal barışı sağlamış, bütün kesimleriyle, farklı düşünceleriyle, inançlarıyla, barış içinde yaşayan bir toplum olma idealiyle girmek durumundayız. Seçimler, bu idealin gerçekleşmesine vesile olacak.”

Anadolu’da seçim bayramının en iyi şekilde, barış içinde yaşanacağı ümidiyle milleti saygı ve muhabbetle selamladığını dile getiren Davutoğlu, partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.  (AA)

Alaturka Online
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