Davutoğlu: Özgürlükleri sınırlayan otoriterlik hep 3 fay hattını kullandı

Diyarbakır’da gençler ile bir araya gelen Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, “Özgürlüklerinizi sınırlayan otoriterlik hep 3 fay hattını kullandı. Birisi Türk-Kürt denkleminde etnik bir faya hattı. Birisi Sünni-Alevi denkleminde mezhebi bir fay hattı. Birisi de laik-dindar denkleminde kültürel ve hayat tarzı fay hattı” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bingöl ziyaretinin artından geldiği Diyarbakır’da Lice, Hani ve Kulp ilçelerini ziyaret etti. Vatandaşlara seslenen Davutoğlu, esnafla da görüştü. Diyarbakır programı kapsamında Davutoğlu, akşam saatlerinde Suriçi’nde gençler ile bir araya geldi.

KİMSE ‘DAVUTOĞLU TEKRAR BAŞBAKAN OLMAK İSTİYOR’ DİYE DÜŞÜNMESİN

Davutoğlu, gençlere şöyle seslendi: “Sizi tekrar bu topraklara güven duyacak, bu ülkeye güven duyacak bir atmosfere kavuşturmak tek hedefim. Kimsenin aklından, ‘Davutoğlu tekrar başbakan olmak istiyor, cumhurbaşkanı olmak istiyor’ diye geçmesin, ben onların hepsini geride bıraktım.

Bütün savaşları beraber yapmış insanların torunları olarak bu topraklarda herkes aynı hakka sahip. Ama gördüğüm ve rahatsız olduğum, sizler için haklı olarak tedirgin olmanızı anladığım husus şu; 100 yıl geçti cumhuriyetin kurulmasından. Aynı korkular, aynı dürtüler, aynı psikolojik refleksler devam ediyor. Ülke bölünür korkusu bir sistemin kendine güvensizliğidir. Kürtçeden duyulan korku, bir halkın içinde bölücülük yapmaktır.”

“3 FAY HATTI KULLANILDI”

Gençlere, “Özgürlüklerinizi sınırlayan otoriterlik hep 3 fay hattını kullandı” diye seslenen Davutoğlu, “Birisi Türk-Kürt denkleminde etnik bir faya hattı. Birisi Sünni-Alevi denkleminde mezhebi bir fay hattı. Birisi de laik-dindar denkleminde kültürel ve hayat tarzı fay hattı. Kürt kimliğini reddedip, Kürtlüğe düşman olanlar provokatördür” şeklinde konuştu.

Davutoğlu, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

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