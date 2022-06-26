Davutoğlu: Suyumuzu, toprağımızı zehirlediler; iktidar seyrediyor!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erzincan İliç’te yaşanan çevre faciasıyla ilgili iktidara eleştirilerde bulundu. Davutoğlu, “Fırat’ı, suyumuzu, toprağımızı siyanürle zehirlediler; iktidar seyrediyor! Suyumuza, toprağımıza, doğamıza sahip çıkamayan iktidar, para cezası kestik demekle yetiniyor” ifadelerini kullandı.

Erzincan’ın İliç ilçesinde Anagold Madencilik tarafından işletilen maden işletmesinde, siyanür borusunun patladığı ve çevreye yayıldığı ortaya çıkmıştı. Siyanürün Fırat Nehri’ne de karıştığı iddia edilerek kirlilik yarattığı öne sürülmüştü. Yaşanan olayın ardından altın madeni işletmesine 16 milyon 441 bin lira idari para cezası uygulandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuyla ilgili iktidara eleştirilerde bulundu.

“Fırat’ı, suyumuzu, toprağımızı siyanürle zehirlediler; iktidar seyrediyor!” diyen Davutoğlu, “Suyumuza, toprağımıza, doğamıza sahip çıkamayan iktidar, para cezası kestik demekle yetiniyor” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu, “Ey gafiller, bu vatanın bir karış toprağı sizin kıymet verdiğiniz dolarlardan kat be kat değerlidir!” diye seslendi.

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