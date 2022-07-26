Davutoğlu: Tayyip Erdoğan hesap vermeye hazır olacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “İhanet ettiler” sözleri için Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’a dava açacağını duyurdu. Erdoğan’a yüklenen Davutoğlu, “Fatih’in kadı önünde hesap vermesi gibi Tayyip Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak. Siz adalete ihanet ettiniz, biz adaleti savunduk Sayın Erdoğan. Tayyip Erdoğan’ın döneminde adalete ihanet edilmiştir” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisi ve Ali Babacan’a yönelik, “Onlar o makamlara kendileri layık oldukları için gelmediler. Onların nasıl ihanetin içerisinde olduklarını kendilerinin düşünmesi lazım” sözlerine yanıt verdi.

“ERDOĞAN’IN EN BÜYÜK ZAAFI KİBRİ”

Erdoğan’ın “İhanet ettiler” sözlerine değinerek konuşmasına başlayan Davutoğlu, “Bazı kavramlar yıpratılmamalı. Eğer onu yerinde kullanmazsanız bir müddet sonra o kavram gelir sizi bulur. İhanet çok ağır bir itham. Sayın cumhurbaşkanının belki de en büyük zaafı kibri. Niteliğe düşman oluşu. Mutlak kudreti kendisinde görmesi. Bunlar salih bir Müslaman’da olmaması gereken özellikler” ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN’A DAVA AÇACAĞINI DUYURDU

“Fatih’in kadı önünde hesap vermesi gibi Tayyip Erdoğan da hesap vermeye hazır olacak” diyen Davutoğlu, “İhanet ettiler” sözleriyle ilgili dava açacağını şu ifadelerle duyurdu:

“İhanet kavramını doğrudan şahsımla ilgili. Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanlığını yapmış biri olarak hukuki dava açmayı düşünüyorum. Bugüne kadar açmadım. Siyasi dava hiç açmadım. Ama Türkiye’de başbakanlık yapmış birini kimse ihanetle suçlayamaz, kimse hain diyemez. Varsa elinde bir delil, çıkarsın beni divan-i harpte yargılasın.”

“ASIL İHANETİ SİZ ETTİNİZ”

Erdoğan’ı sert sözlerle eleştiren Davutoğlu’nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Siz adalete ihanet ettiniz, biz adaleti savunduk Sayın Erdoğan. Tayyip Erdoğan’ın döneminde adalete ihanet edilmiştir.

*Tayyip Erdoğan’ın zihnindeki sadakat, körü körüne kendisine, şahsına sadakattir.

*Kamu kaynaklarıyla yapılan okullara nasıl isminizi verdiniz Sayın Erdoğan? Bir üniversitede neden Tayyip Erdoğan ismi olsun, veya Ahmet Davutoğlu veya Binali Yıldırım? Veya caddede, sokakta? Bu, uygun mudur?

“KENDİNİZİ MUĞİS YERİNE KOYAMAZSINIZ”

*Kendisi gibi düşünmeyen herkesi hainlikle suçlayan, herkese tepeden bakan, kimseye söz hakkı tanımayan ve mutlak doğruyu kendisinin bildiğini ve o “doğru” dışında bir şey söyleyeni yok sayan bir zihniyet var.

*Mesele sadece Tayyip Erdoğan değil, bu zihniyet hakim olursa bu ülkede bir daha şahsiyetli Müslüman bulmak bulmak imkansızlaşır. Müslüman deme sebebim, “ihaneti” dini kavramla izah ettikleri için. Yoksa bütün insanlar için geçerli bu kurallar.

*Çok açık ve net bir daha söylüyorum, benim sadakatim hesap vereceğim Allah’a, hukukuna hesap vereceğim millete ve inandığım değerleredir.

*Otoriter liderler, maalesef zamanla güce öyle alışırlar ki güçlerinin kendilerine mutlak bilgi ve ahlak sağladığını düşünürler. Yanlışlıklar da orada başlar.

*Bir kere Sayun Cumhurbaşkanı’na hatırlatayım; El Muğis, Allah’ın isimlerindendir. Yani insanlı izzetli, itibarlı kılan sadece Allah’tır. Siz kendinizi Muğis yerine koyamazsınız. İnsanlara “rızkını veriyorum” gibi bir tavırla “Ne istediniz de vermedik” diyemezsiniz.

*Siz bunların hepsinin vesilesisiniz. Başka zaman da başkaları vesiledir.

“MİLYON DOLAR TEKLİF ETTİLER”

Davutoğlu, Türkiye’de adalet sisteminin geldiği noktayı, verdiği bir örnekle şöyle özetledi:

“Yakın zamanda Siirt il başkanımıza bir hukuki meselesini çözmek için birkaç milyon dolar teklif edenler çıkmış, aracılar. Öyle ayyuka çıkan şeyler ki, adalete güven kalmamış.”