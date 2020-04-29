Davutoğlu Türkiye’yi Sarsacak Akp Gerçeklerini CESURCA Açıkladı! Tüm Bildiklerinizi Unutun!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu çalışma ofisinden gerçekleştirdiği yayın ile salgın, salgın ile mücadele, Akp gerçekleri ve Gelecek Partisi konuları üzerine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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