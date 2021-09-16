Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhur İttifakı'na katılma şartını açıkladı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #temelkaramollaoğlu #cumhurittifakı #gelecekpartisi #saadetpartisi #haber #siyaset #politika #canlıyayın #milletittifakı #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Davutoğlu ve Karamollaoğlu Cumhur İttifakı’na katılma şartını açıkladı!