Davutoğlu’dan dikkat çeken ‘Ayasofya’ yorumu

Habertürk’ün Teke Tek Özel programında Fatih Altaylı’nın konuğu olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Ayasofya’nın ibadete açılmasıyla ilgili ÜÇ konunun hassasiyet taşıdığını ve buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

“Danıştay’ın kararını her şeyden önce saygıyla karşılamak lazım” diyen Davutoğlu, “Özlemle beklenen, 10 yılların meselesi bir ölçüde kapanmış görünüyor. Ama başka bir konu da açıldı. Hepimizin bu konuyu çok dikkatli bir şekilde dünya gündeminde tutmamız lazım. Üç konunun hassasiyet taşıdığını düşünüyorum. Bütün yetkililere bu konularda hassas olunması çağrısında bulunmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

“İNSANLIK MİRASINI KORUYACAK ESTETİK DÜZENLEME YAPILMALI”

Davutoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü;

* Ayasofya insanlık mirasıdır. Hz. Peygamber’den önce inşa edilmiştir. Hristiyanlık o zaman son din olduğu için Allah’ın mescidi olarak yapılmış bir mekan. Sonra da cami olarak devam etti. 15 günlük bir süre var. Bu kültürel mirası cami olarak estetik bakımdan en güzel şekilde donatmak önemli.

* Ayasofya müze haline dönüştüğünde çok kıymetli halılar vardı. Şimdi metruk bir zemin var. O zeminden tutunuz Ayasofya’nın bütün diğer mekan unsurlarına kadar o insanlık mirasını koruyacak bir estetik düzenleme yapılması lazım.

* Girdiğinde herkes ‘Türkler cami olarak da bu mekana saygı gösterdiler. Şimdi estetik bir boyutla bunu sürdürüyorlar’ demeleri icap eder. Buna ikonalar ve Hristiyanlığın sembolleri de dahil. Fatih Sultan Mehmet bunu korumuşsa bize de korumak düşer.

* Bir Hristiyan’ın da manevi haz alabilecek şekilde mekan düzenlemesi yapılması doğru olur. 15 gün kısa bir süre. O süre içinde halılardan aydınlatmaya kadar, Ayasofya’nın insanlık mirası olan bütün unsurlarının en iyi şekilde tanzim edilmesi lazım. Burada mahçup olmamamız lazım.

“İKTİDAR VE MUHALEFET ÇOK OLGUN DAVRANDI”

Ayasofya kararıyla ilgili iktidar ve muhalefetin çok olgun davrandığını belirten Davutoğlu, “Bir siyasal tartışma olabilirdi ama Cumhuriyet Halk Partisi de, bütün muhalefet de gayet olgun bir tavır sergiledi. Şimdi Ayasofya’yı bir iç siyasal gündem olmaktan çıkarmak lazım. Toplumsal ayrışıma yol açmadan, olgunlukla iç siyaset gündemi haline getirmemek lazım. Bunda da önemli sorumluluk başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere iktidara düşüyor” yorumunda bulundu.

“DİN ÇATIŞMASI HALİNE GELMEMELİ”

Ayasofya konusunda dikkat edilmesi gereken bir diğer konunun uluslararası boyutu olduğunu vurgulayan Davutoğlu, şunları söyledi:

* Hamasi bir havaya girmeden, bu argümanları sağlam bir zemine oturtarak ve hiçbir şekilde bunu İslam-Hristiyanlık çatışması haline dönüştürmeden….

* Kesinlikle bunun bir din çatışması haline gelmemesi gerektiği hususu önemli. Aksi takdirde Sayın Cumhurbaşkanının daha önceki ifadelerinde yer alan, yurt dışındaki camilerimiz dahil olmak üzere yeni bir İslamofobik dalganın oluşmasına izin vermemek lazım. Bize düşen makul argümanlarla bunu anlatmaktır.

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