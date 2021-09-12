Davutoğlu’ndan 7 Haziran’ın şoke eden perde arkası.. Erdoğan ve Bahçeli’yi topa tuttu!





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da yaptığı konuşmada 7 Haziran sürecine değinerek: “7 Haziran ve 1 Kasım dönemi demokrasi tarihimizde en kritik aşamalarından biriydi. Zor şartlarda 7 Haziran seçimlerine girildi. Ben o dönemde siyasi hayatımın en çetin dönemini yaşadım. Çünkü o dönemde AKP Genel Başkanı olarak çoğunluğumuz yoktu Mecliste. Herkes Türkiye bir krize girecek, ekonomik türbülansa girecek diye pusuya yattı. Bahçeli o dönemde hiçbir hükümette yer almayacağını söyledi. O zaman CHP muhalefet koalisyonu arayışına girdi. Sonra MHP’nin tutumuyla geride kaldı. HDP ise PKK’nin silahlı mücadele çağrısıyla kendi alanını sınırlandırmış oldu. O dönemde kamu düzeni tehdit altındaydı, bir taraftan da ekonomik yapı tehdit altındaydı. Yine o dönemde de Türkiye’yi hükümetsiz bırakmayız dedim. Hedefim önce koalisyon kurmaya çalıştık, CHP ve MHP’yle denedik, hiçbiriyle mümkün olmayınca da Türkiye’yi seçime götürdük. Ceylanpınar’da olduğu gibi bir taraftan PKK saldırıları başladı, diğer taraftan IŞİD askerlerimizi şehit etti. Temmuz ortasında kamu düzenini sağlama almak adına mücadeleye girdik.'' dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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