Davutoğlu’ndan Ahmet Hakan’a çok konuşulacak ‘Erdoğan’ yanıtı: Rüzgar gülü…

Davutoğlu’ndan Ahmet Hakan’a ‘Erdoğan’ yanıtı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ahmet Davutoğlu Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’ın dünkü köşe yazısına yanıt verdi.

Ahmet Hakan Ahmet Davutoğlu’nu hedef aldığı yazısında Davutoğlu’nun başbakanlık görevini bırakırken söylediği şu sözleri hatırlatmıştı:

“Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı, duymayacak”

Ahmet Hakan yazısını şöyle sürdürmüştü:

Bu sözleri duyduğumda…

“Breh! Breh! Breh” demiştim.

Ardından da eklemiştim:

“Adama bak ya! Makamını bırakırken bile çok büyük bir sadakat yemini ediyor. Vay vay vay! Aziz falan mı bu adam? Nefsini ayaklar altına almak olur da bu kadar mı olur?”

Fakat heyhat!

Bırak ağzını, bırak dilini… Zihnini bile “Erdoğan aleyhinde” çalıştırmayacağına dair büyük ama çok büyük söz veren Ahmet Davutoğlu, dün partisinin toplantısında Erdoğan’a öyle bir verdi veriştirdi ki…

Kemal Kılıçdaroğlu bile bu kadar verip veriştirmemiştir.

Erdoğan’ı zorbalıkla, baskıyla, gaddarlıkla Şehir Üniversitesi’ni kapatmakla suçladı. Erdoğan’ı hedef tahtasına koydu. En sonunda da tam üç kez “Erdoğan’a boyun eğmeyeceğiz” diye ortalığı inletti.

“Zihnimden bile Erdoğan aleyhine tek bir şey geçirmeyeceğim” diye söz vermiş olan Ahmet Davutoğlu’nun…

Boyun eğmeyeceğine dair verdiği söze kim inanır?

Hayır, hayır, hayır.

Kadir İnanır esprisinin hiç sırası değil.

Ahmet Hakan’a yanıt veren Davutoğlu ise şöyle konuştu:

Kardeşlerim biz şahıslara, tabelalara, kurumlara bağlılık sözü vermedik. Biz ilkelere, ahlaka, dürüst ve şeffaf yönetimde birlikte ve beraber olmaya söz verdik. Ak Parti’den ayrılan biz değiliz. Bizler ihraç edildik. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Dürüstlük, adalet, liyakat” diyenlerle yol yürümemeyi tercih etti. Varsın sizin talimatla yazı yazanlarınız, rüzgar gülleriniz sizin borunuzu öttürsün. Bu millet zamanı geldiğinde herkesin karnesini önüne koyar. Şahsi hukukumu koruyacağım ama özgürlükler, ama insan onuru, ama kul hakkı söz konusu olduğunda her zaman için referansım fani kişiler değil, baki değerlerimiz olacaktır. Kimi rahatsız ederse etsin bizim için önemli olan milletin vicdanında nerede olduğumuzdur.