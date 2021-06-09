Gelecek Partisi'nin PYK ve PİK Başkanlıkları toplantısında konuşan Ahmet Davutoğlu Sedat Peker'in yayınlamış olduğu videolara karşı iktidarın sessiz kaldığını söyleyerek Erdoğan'ı sorumlu tuttu. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #ahmetdavutoğlu #erdoğan #sedatpeker #soylu #gelecekpartisi #akp #siyaset #polika #gündem
Anasayfa Alaturka Online Davutoğlu’ndan AKP’yi karıştıracak açıklama.. ”Sedat Peker’in cesareti olmazdı.. Sorumlu Erdoğan!”