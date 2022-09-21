Davutoğlu’ndan Akşener’e ziyaret

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile İYİ Parti Genel Merkezi’ndeki makamında bir araya geldi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i saat 17.30’da makamında ziyaret etti.

ALTILI MASA MESAJI

İYİ Parti Genel Merkezi’ne girişinde açıklama yapan Davutoğlu, “Şimdi Altılı Masa’yı oluşturan sinerji, enerji güçlenerek devam ediyor. Onların ürettiği çok önemli dokümanlar var. Ben hep söylerim; ekim ayı siyasetin Nevruzu’dur, yeniden doğuşudur neredeyse. Meclis açılacak. Ekim ayı öncesinde istişarelerin yoğunlaşması doğru ve güzel bir şeydir” dedi.

Akşener ve Davutoğlu görüşmesi yaklaşık 2 saat 30 dakika sürdü. Görüşmenin ardından Akşener, Davutoğlu’na kapıya kadar eşlik etti. Genel başkanlar, görüşmenin içeriğine ilişkin soruyu yanıtsız bıraktı. (DHA)