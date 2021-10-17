Davutoğlu’ndan Bahçeli ve Soylu’yu kızdıracak sözler.. Belediyeler üzerinden topa tuttu! ‘Cehalet..’





Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokratik Geleceğimizin İnşaası Kürt Meselesi Bölge Toplantısı'nda gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. 'Kürt sorunu doğu ve güneydoğu meselesi olarak adlandırılmasının çok ötesine geçmiştir' diyen Davutoğlu 'En büyük kürt şehri İstanbul'dur' sözlerini eleştiren Bahçeli'ye 'Cehaletinden tarih bilmezliğinden' dedi. Güneydoğu'daki belediyelerde yapılan kayyum atamalarını eleştiren Davutoğlu hukuki süreç tamamlanmadan yapılmasını doğru bulmuyoruz. Atamalar seçilmişler arasından olmalı dedi ve yetkinin İçişleri Bakanlığı'nda olmasını da doğru bulmuyoruz dedi. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join

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