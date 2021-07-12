Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye: Benden özür dilesin

Hatay 1. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Davutoğlu, kendisine ‘Serok Ahmet’ diyen MHP lideri Devlet Bahçeli’ye seslendi, şunları söyledi:

“ÜÇ GÜNDÜR SESİ ÇIKMADI”

*Biz bütün vatandaşlarımıza insan nazarıyla bakarız ve o insan kimliğini öne koyar, bütün kimlikleri onun arkasına sıralar sonra da bu al bayrağın altında aziz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hepsini kucaklarız, kimseyi dışlamayız. Şimdi dışlayanlar komik duruma düşüyorlar bakın.

*Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli bana her türlü hakaretle ‘Serok Ahmet’ dedi durdu. Suçum neydi? Terörle mücadele esnasında Diyarbakır’a gittiğimde, Diyarbakırlı kardeşlerime şunu söylemiştim ben Toroslar’da doğmuş bir yörük çocuğunun bu topraklarda hakkı hukuku neyse Dicle kenarında doğmuş olan bir Kürt kardeşimin de hakkı hukuku odur demiştim.

“BENDEN ÖZÜR DİLESİN”

*O zaman seslerini yükseltmişlerdi. Ondan sonra böyle geldi. Şimdi Sayın Erdoğan da Diyarbakır’a gidince, ‘Serok Erdoğan’ diye seslendiler. Bakın gün tutuyorum Sayın Bahçeli’ye gün hesabıyla yaklaşacağım bundan sonra. Üç gündür sesi çıkmadı.

*Şimdi söylesin bakalım ‘Serok Erdoğan’ ifadesi doğru mu? Doğru ise benden özür dilesin. Kürt vatandaşlarımız bana ‘Serok’ dediği için hakaret ettiği dolayısıyla özür dilesin.

Yok eğer ‘Serok’ ifadesi yanlışsa bir de Erdoğan’a seslensin bakalım bir de Erdoğan’a rest çeksin, bir de Erdoğan’a ‘hey Erdoğan nedir bu ifade?’ desin. Yok bunlar iki yüzlü siyaset yaparlar. Biz neredeysek öyleyiz. Bizim tek yüzümüz, tek ahlakımız var.

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