Davutoğlu’ndan Bahçeli’ye dikkat çeken öneri

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Trabzon Akçaabat 1. Olağan İlçe Konresi’nde açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, ‘Siyasi ahlak yasası çıkması lazım’ çağrısını anımsatan Davutoğlu şunları söyledi:

“ERDOĞAN’DAN ŞUANA KADAR HİÇBİR CEVAP YOK”

*Biz diyoruz ki ‘siyasi ahlak yasasını çıkaracağız.’ İşte hepimiz beyaz gömlekler giyiyoruz her yerde temiz siyaset dönemini başlatacağız. Üç hafta önce sayın Bahçeli, ‘Siyasi ahlak yasası çıkmaz lazım’ dedi. Nihayet beş yıl sonra buna ‘günaydın’ denir. Sayın Erdoğan’dan şu ana kadar hiçbir cevap yok.

*Sayın Bahçeli’ye buradan sesleniyorum, madem sözünün eriysen siyasi ahlak yasasını çıkarmak için Erdoğan’la keyif çayı içtiğin bir vakitte ona söyle. De ki nasıl infaz yasasında söylediysen arkadaşlarını çıkarmak için dışarıya, ‘siyasi ahlak yasası çıkmazsa ben koalisyonu bozuyorum’ de.

“ERDOĞAN GEREĞİNİ YAPAR BAŞKA ALTERNATİFİ YOK”

*Hemen Erdoğan gereğini yapar başka alternatifi yok. Ama bunu demezsen riyakarlık yapıyorsun demektir. Eğer başbakanlığım engellenmeseydi siyasi ahlak yasasını göndermiştik, TBMM’ye çıkaracaktık.

*Siyasi ahlak yasasında şu olacaktı; siyasete girenler mal varlıklarını beyan edecekler milletvekilleri, ayrıldıklarında da beyan edecekler. İzah edemeyecekleri tek bir kuruş varsa da hesap verecek. O zaman milletvekili olanlar bilir hepsini toplamıştım AK Parti Genel Merkezi’ne şimdi AK Partili kardeşlerime sesleniyorum, niye ayrıldığımızın sırrı buradadır.

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