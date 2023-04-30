Davutoğlu’ndan Binali Yıldırım’a: Sen önce yurt dışındaki o milyar dolarları ülkemize getir

İzmir’deki mitingde konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, eski başbakan ve AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’a çağrıda bulunarak şöyle konuştu:

“CUMHURBAŞKANINA ‘APTAL OLMA’ DİYE MEKTUP YAZILAMAYACAK”

*Parti oyunlarıyla başbakanlığa geldi. Diyor ki, ‘14 Mayıs’ta yabancı istilacılara memleketi terk etmeyeceğiz’ İşte geldikleri gibi giderler diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ülkenin bağımsızlığını kazandırdığı İzmir’den sesleniyorum.

*Biz Millet İttifakı, bu ülkenin tek bir kuruşunun, tek bir emeğinin, tek bir terinin yabancılara istismar edilmesine izin vermeyeceğiz. Hiçbirimiz yabancılarla ilişkiler içinde değiliz. Ama ne yapacağız biliyor musunuz?

*Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile, bütün cumhurbaşkanı yardımcılarımızla size söz veriyoruz. Tarihimizde olmadığı gibi, geleceğimiz de de hiçbir Türkiye Cumhuriyeti cumhurbaşkanına ‘aptal olma’ diye mektup yazılamayacak.

“SEN ÖNCE MİLYAR DOLARLARI ÜLKEMİZE GETİR”

*New York mahkemelerindeki dosyalardan korkularak, Washington’daki mal varlığı dosyalarından korkularak, Moskova’daki bazı çevrelerden korkularak Ankara siyaseti belirlenmeyecek.

*Tam ve gerçek bağımsız Türkiye, Millet İttifakı ile kurulacak. O başbakana öncelikle şunu söylemek isterim; önce sen yurt dışında olduğu iddia edilen milyar dolarları yabancı memleketlerden ülkemize getir, sonra yabancılıktan, yabancı istilasından bahset.

*Bizim yurt dışında tek bir sentimiz yok. Bizim yurt dışında bir santimetrekare toprağımız yok. Yaşarsak burada yaşayacağız, ölürsek de burada öleceğiz, kalırsak da burada kalacağız.